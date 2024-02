Pollica pensa già all’estate: manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi

Il comune di Pollica pensa già alla stagione estiva. Il paese cilentano, guidato dal sindaco Stefano Pisani, ha indetto un avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nel programma dell’amministrazione comunale per l’estate 2024. Si cercano proposte legate alle attività culturali sportive e ricreative che dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2024 includendo dettagli sulle iniziative e tutti i documenti.

Le finalità

L’obiettivo è quello di valorizzare la capacità attrattiva di Pollica e di tutte le sue frazioni con l’offerta a cittadini turisti di un ampio e variegato insieme di proposte. Attivare iniziative di animazione socio culturali al fine di creare momenti di svago per la collettività, in particolare per i giovani cittadini di Pollica e favorire la socializzazione e le opportunità di condivisione.

Le info utili

Per partecipare basterà inoltrare la propria richiesta sul sito istituzionale dell’ente. Ad anticiparci alcune iniziative già in programma è il sindaco Stefano Pisani.