Controne in festa per i 100 anni di Nonno Vincenzo

Dal Comune di Controne, guidato dal sindaco Ettore Poti, sono giunti gli auguri a Vincenzo Agosto che ieri ha compiuto 100 anni. Il signor Vincenzo, originario di Serra di Castelcivita, si è trasferito a Controne, insieme alla sua famiglia, sin dagli anni ‘60. La sua infanzia l’ha trascorsa senza la sua mamma, venuta a mancare quando aveva solo otto mesi. La sua famiglia era molto numerosa, ma attualmente è in vita solo uno dei suoi fratelli. Nel 2021, il signor Vincenzo, ha dovuto affrontare anche la perdita della sua cara moglie, Rosaria.

La vita

A lungo, Vincenzo, ha lavorato come costruttore dimostrandosi instancabile e sempre dedito al dovere, lavorando anche nel Nord Italia, a Milano, e all’estero, in Francia, come muratore. Tutti in paese lo descrivono come un grande lavoratore, come una persona dal cuore buono, come un uomo educato e rispettoso di tutti tanto che la festa, per le sue 100 candeline, organizzata dai suoi cari è stata tanto emozionante. Vincenzo e Rosaria hanno avuto solo un figlio che, purtroppo, è venuto a mancare l’anno scorso a causa di una malattia, a soli 69 anni.

Il messaggio della nipote

“Il mio nonnino non sa della morte del figlio, abbiamo creduto che sarebbe stato inutile dargli questo dolore, sa che il suo amato figlio non può muoversi, ma lo crede ancora vivo ed ieri, a maggior ragione, la sua festa è stata bella, ma anche molto commovente” ha affermato la nipote Enza ringraziando l’amministrazione comunale di Controne e il primo cittadino per l’affetto sentito con cui hanno partecipato al traguardo raggiunto da nonno Vincenzo.

Stima ed elogio dall’amministrazione comunale

Il sindaco ha dedicato al nuovo nonnino del Cilento parole commoventi di stima ed elogio per la sua vita condotta sempre all’insegna dell’onestà.