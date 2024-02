Perde la vita mentre è a lavoro in un caseificio di Sassano: dolore per la morte di un operaio di origini indiane

Un operaio di origine indiana, dipendente di un caseificio di Sassano, è purtroppo deceduto questa mattina a causa di un improvviso malore. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, trasportando l’uomo all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Gara di solidarietà

Il Comune di Sassano e le chiese di Sassano e Padula si sono uniti in una dimostrazione di solidarietà per la sepoltura dell’operaio, prendendosi carico delle spese per i funerali e la sepoltura.

L’uomo, residente a Sassano, verrà quindi onorato e ricordato grazie alla generosità delle istituzioni e della comunità locale.