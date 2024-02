Lavori in tempi record: riapre al traffico la Sp45 Agropoli – Prignano Cilento

A 13 mesi dalla chiusura riapre al traffico la Sp45. Una buona notizia per i residenti della zona che da tempo vivevano i disagi dovuti all’interruzione della provinciale che collega Agropoli con Prignano Cilento, Torchiara e gli altri comuni collinari.

I lavori sulla Sp45

I lavori di sistemazione del piano viario sono stati rapidissimi, terminati in poco meno di un mese. Era il gennaio scorso quando il presidente della Provincia Franco Alfieri promise interventi.

L’importante della strada provinciale

La Sp45 è stata una strada fondamentale quando chiuse la Cilentana per interventi di manutenzione sul viadotto Chiusa.

Proprio il traffico e il passaggio di mezzi pesanti ha probabilmente provocato la frana della carreggiata costringendo le autorità provinciali a chiudere l’arteria. Ora i lavori e la riapertura.

Benché per raggiungere da Agropoli gli altri centri del Cilento collinare esistessero sia strade intercomunali che la Cilentana, la Sp45 è comunque un’arteria importante soprattutto per quanti risiedono a hanno priorità in zona che proprio nei mesi scorsi si erano appellati al presidente della Provincia Alfieri per chiedere interventi immediati.