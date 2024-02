Palinuro, domenica 3 marzo si inaugura la postazione salvavita in piazza Virgilio

Nel segno del progetto “Palinuro, paese cardioprotetto” intrapreso dieci anni fa dall’associazione Eso es Palinuro, un nuovo capitolo si apre per questo progetto e, soprattutto, per l’associazione che ne fu promotrice.

Appuntamento

Domenica 3 marzo alle ore 12:00, infatti, sarà inaugurata una nuova postazione salvavita, attrezzata con un nuovo e moderno DAE (defibrillatore automatico esterno) in Piazza Virgilio. La cerimonia, oltre ad essere un momento di condivisione, vedrà l’associazione aprire le iscrizioni per tutti coloro che vorranno sostenere e partecipare alle iniziative dell’associazione.

Le dichiarazioni

Un portavoce della Eso es Palinuro sottolinea l’importanza di questo evento, definendolo «un passo significativo per l’intera comunità di Palinuro. Il contributo degli imprenditori locali, che ha reso possibile la realizzazione di questa postazione, conferma il coinvolgimento attivo della comunità locale nel sostenere le iniziative messe in campo dalla nostra associazione».

L’inaugurazione

L’inaugurazione non è solo un momento di celebrazione, ma rappresenta una fase nuova per una delle più importanti realtà associative di Palinuro, che intende rilanciare le sue attività anche grazie al sostegno e alla partecipazione di tutti coloro i quali vorranno entrare a far parte della ciurma.

La postazione salvavita, e in particolare il defibrillatore, non è solo un dispositivo tecnologico in grado di salvare vite umane, ma simboleggia anche la responsabilità condivisa di una comunità che si prende cura del benessere dei suoi cittadini e, non di meno, dei tanti ospiti che la scelgono per le loro vacanze.