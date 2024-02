L’ex sindaco di Campagna Ettore Granito nello staff del senatore Silvestro sarà impegnato nella Bicamerale per le Riforme Regionali

Ettore Granito, politico di lungo corso e già Sindaco del Comune di Campagna, impegnato nel sociale e promotore di iniziative a servizio della comunità è entrato a pieno titolo e ufficialmente nello staff del senatore Francesco Silvestro, membro della segreteria nazionale di Forza Italia, Presidente della Bicamerale per le Riforme Regionali.

Un nuovo ruolo

Ettore Granito, sarà impegnato quale collaboratore per i dossier che saranno esaminati dalla Commissione Bicamerale sulle Questioni Regionali.

Un incarico romano che lo vedrà impegnato anche a favore e sostegno della sua comunità che non ha mai perso di vista e per la quale si è sempre speso sia in qualità di cittadino attivo che di politico amante della sua terra e della sua gente.