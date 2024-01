Cumuli di rifiuti in località “San Michele” a Sassano. Le Guardie Agroforestali inviano segnalazione alla Procura

Durante un monitoraggio ambientale condotto dalla responsabile zonale Alessandra Rufrano, gli operatori della Guardia Agroforestale italiana hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Lagonegro la presenza di cumuli di rifiuti in località San Michele, a Sassano. Questi ammassi comprendevano plastica, sedili di auto, pezzi di elettrodomestici e altro materiale.

L’avvertimento delle Guardie Agroforestali

Le Guardie Agroambientali sottolineano che “tali rifiuti non solo danneggiano l’ambiente ma costituiscono anche un pericolo per la salute dei cittadini, in quanto non vengono rimossi e bonificati correttamente, attribuendo questo degrado all’ignoranza e alla mancanza di controlli e sanzioni”.

Gli operatori hanno inviato una relazione al sindaco di Sassano, Domenico Rubino, affinché si attivi prontamente per la rimozione dei rifiuti e la bonifica dell’area, al fine di prevenire danni ai proprietari terrieri.