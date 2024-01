Santa Maria, al “Carrano passa il Matera: Ferrara condanna i giallorossi

La Polisportiva Santa Maria Cilento non riesce a rialzarsi dal momento difficile di questo inizio di 2024 e cade in casa contro il Matera. Il match del “Carrano” viene vinto dai pugliesi grazie al gol nel primo tempo di Ferrara.

La gara

I giallorossi partono bene grazie ad un ottimo schema su calcio d’angolo che libera Nunziante al tiro. Pallone di poco al lato. Di Palma risponde dalla parte opposta, ma il suo tiro è ampiamente fuori. Momento favorevole agli ospiti che anche con Mokulu impensieriscono Spina tra i pali.

I cilentani si rifanno vivi con Nunziante, che non trova la porta. Schema da palla inattiva per il Matera: Sepe costringe Spina a rifugiarsi in calcio d’angolo con un colpo di reni. Al 37′ grande occasione per i giallorossi. Direttamente dalla bandierina Maiese svetta in area, ma viene anticipato di un soffio.

Al 41′ la gara si sblocca con Ferrara che approfitta di un mischia in area e con una zampata non lascia scampo all’estremo difensore avversario.

Il secondo tempo

Nella ripresa succede poco dal punto di vista del gioco, ma fioccano i cartellini: la partita finirà con il Santa Maria in 10 (espulso Gaeta per doppio giallo) e il Matera in 9 uomini. Il solito Catalano prova a suonare la carica con un calcio piazzato che taglia tutta l’area di rigore senza trovare deviazioni vincenti.

L’ultima occasione per i giallorossi capita con Salzano. Il numero 70 di mister Rogazzo si accentra e lascia partire il sinistro dal limite dell’area di rigore, ma i pugliesi si salvano.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-3-3): Spina; Ferrante (45’ st Gassama), Cocino, Brugaletta, Della Corte (25’ st Salzano); Coulibaly (33’ st Gaeta), Chironi, Nunziante; Maiese, Tedesco, Catalano. A disp.: Cannizzaro, Campanella, Borgia, Mudasiru, Szymanski, Bonfini. All.: Rogazzo.

Matera (3-5-2): Tartaro; Sirimarco (17’ st Gningue), Cipolletta, Sepe (22’ st Lucas); Tumminelli (44’ st Oliveirq), Di Palma, Maltese (11’ st De Nova), Agnello, Parisi; Mokulu,Ferrara (17’ st Delvino). A disp.: Paparella, Russo, Cirio, Infantino. All.: Panarelli.

Arbitro: Emanuele Orlandi di Siracusa (Manni-De Simone)

Marcatori: 41’ pt Ferrara (M)

Note: espulso Sepe (M) al 9’ st per doppia ammonizione, Mokulu (M) al 39’ st per gioco scorretto, Gaeta (SM) al 41’ st per doppio giallo. Ammoniti Chironi (SM), Parisi (M), Tartaro (M), Tumminelli (M), Cocino (SM). Angoli: 4-2. Recupero: 1’ pt e 6’ st.