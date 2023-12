L’almanacco del giorno 12 dicembre 2023

Ecco tutti gli avvenimenti del giorno, le curiosità, i Santi che ricorrono in questa data.

Santa Giovanna Francesca di Chantal (Religiosa)

San Corentino di Quimper (Vescovo)

San Valerico (Abate)

Le origini del nome Giovanna

Giovanna, maschile di Giovanni, deriva dall’ebraico Yehohanan, composto da Yoh o Yah che è l’abbrevazione di Yahweh o Geova (nome proprio di Dio nella tradizione ebraica) e da hanan che significa “ebbe misericordia”, ossia letteralmente “Dio ha avuto misericordia” o anche “dono del Signore”. In passato veniva imposto ad una figlia attesa e desiderata da tanto tempo e nata quando ormai si erano perse le speranze. Celebre fu Giovanna D’Arco, l’eroina che guidò l’esercito francese contro gli inglesi durante la guerra dei cent’anni. Giovanna è tra i 10 nomi femminili più diffusi tra la popolazione adulta italiana, mentre non appare tra i primi 50 nomi più usati per le nuove nate degli ultimi anni.

Il proverbio

Pane finché dura, ma il vino a misura

Accadde oggi

1969 – Strage di piazza Fontana In un venerdì uggioso di dicembre, Milano vive le ultime ore lavorative della settimana. Alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana la chiusura è stata posticipata di mezz’ora, come solitamente avviene in occasione della borsa-mercato degli operatori dell’agricoltura. Nell’edificio sono presenti in sessanta, tra personale e utenti, diversi seduti intorno al tavolo ottagonale sito al centro della sala principale. Sotto quel tavolo, poco prima, una mano assassina ha nascosto una borsa nera con dentro 7 chili di gelignite (un potente esplosivo utilizzato nelle cave) e un timer impostato sulle 16.37. All’ora esatta un boato scuote la città e una pioggia di schegge di vetro investe decine di passanti. Dentro la banca si materializza l’inferno: al posto del tavolo si è aperta una voragine e tutto intorno è un insieme confuso di marmi, vetri, documenti e corpi straziati. Muoiono sul colpo dodici persone a cui, nelle ore successive, se ne aggiungeranno altre cinque, mentre sono 86 i feriti.

Nati oggi

1915 – Frank Sinatra: Leggi The Voice e il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso e a quegli “occhi azzurri” che hanno ammaliato milioni di spettatori al cinema. 1863 – Edvard Munch: Noto come l’esistenzialista dei fiordi, con la sua pittura anticipò gli aspetti peculiari dell’espressionismo, di cui è considerato il padre.

1969 – Fiona May: Di origine britannica, atleta e poi attrice, è nata a Slough (nel Berkshire, Inghilterra). Ha ottenuto il passaporto italiano dopo il matrimonio con l’astista azzurro Gianni Iapichino.