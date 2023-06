Palazzetto dello sport inagibile: cittadini e minoranza chiedono la riapertura

Hanno partecipato tantissimi cittadini all’incontro tenutosi nei giorni scorsi ad Albanella organizzato da un gruppo spontaneo di residenti, di cui si è fatto portavoce Marco Belmonte, allo scopo di chiedere la riapertura tempestiva delle strutture sportive del territorio. In seguito al confronto, i gruppi consiliari di minoranza “Insieme per Albanella”, “Uniti per Cambiare” e “Libera-Mente” hanno formalizzato una richiesta all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Renato Iosca, affinché approvi una variazione al bilancio in fase di approvazione utile a stanziare i fondi per la manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport sito nella frazione di Matinella. Attualmente il Palazzetto è chiuso per inagibilità.

La nota della minoranza

“Considerato che nello schema di Bilancio di previsione non si evince nessun impegno di spesa per un’imminente manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Matinella e rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento per far fronte all’esigenza di giovani e famiglie di avere nuovamente in funzione la struttura si propone tale variazione” si legge, tra le altre, cose, nella richiesta inoltrata agli amministratori.

I fondi che la minoranza suggerisce di usare per tali interventi sono quelli provenienti dalle entrate per i “permessi di costruire” che nella previsione delle entrate 2023 dell’ente ammontano a 230.000 euro e sono destinati, senza vincoli temporali, proprio alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La necessità di riaprire il palazzetto dello sport

Per gli interventi al Palazzetto, indispensabili per permettere ai cittadini di ritornare ad utilizzarlo, sarebbe sufficiente solo una parte di tale somma.