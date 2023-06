Sinergie d’acciaio: ad Eboli un’esercitazione sul rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico

Nella giornata di domani, venerdì 23 giugno, alle ore 12.00, presso il “salone azzurro” del Palazzo di Governo, si terrà una conferenza stampa per presentare l’esercitazione di difesa civile “Sinergie d’acciaio”. Questo evento è organizzato dalla prefettura di Salerno in collaborazione con il comune di Eboli, supportati dall’esercito italiano – 4° Reggimento Carri di Persano. L’esercitazione è programmata per i giorni 26 e 27 giugno prossimi e si svolgerà in modalità mista, combattendo sia situazioni reali che situazioni simulate dai posti di comando.

I partecipanti all’esercitazione

Durante la conferenza stampa, interverranno diverse personalità per illustrare le modalità operative e lo scenario di riferimento dell’esercitazione.

Tra di essi vi saranno il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, il sindaco del comune di Eboli, Mario Conte, i vertici provinciali delle forze di polizia e il Comandante dell’esercito italiano 4° Reggimento Carri di Persano, Francesco Antonio Dolciamore. Inoltre, parteciperanno rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della Regione Campania, della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dell’ASL di Salerno, della Centrale operativa del “118”, del Comitato Provinciale C.R.I. e dell’ARPAC.

Obiettivi e finalità dell’esercitazione

L’esercitazione “Sinergie d’acciaio” ha come obiettivo principale la pianificazione delle attività di competenza delle componenti del sistema di difesa civile per rispondere a situazioni di emergenza, in particolare quelle relative al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR).

Questa iniziativa mira a rafforzare la conoscenza e l’interoperabilità nella gestione delle crisi, nonché a consentire l’aggiornamento dei piani di emergenza del comune di Eboli e dell’ASL di Salerno. Inoltre, l’esercitazione permetterà di addestrare le strutture operative nelle procedure tecnico-tattiche di intervento in ambiente NBCR, sia a livello locale che nazionale.