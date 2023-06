Eboli: Tutto pronto per la V Edizione Scacchi viventi

Mesi di lavoro e prove teatrali, incontri e appuntamenti. Decine i volontari all’opera per riproporre una manifestazione attesa da migliaia di persone. Sarà presentata giovedì 22 giugno, alle ore 10,30, nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia del Comune di Eboli la V edizione degli Scacchi Viventi. Quest’anno la manifestazione si arricchisce trasformando il centro storico di Eboli nell’antica “Evoli, borgo Medievale”.

Nata dall’idea di coniugare la pratica del gioco degli scacchi a quella teatrale, con pedine in costume che interpretano magistralmente re e regine, fanti e cavalieri, ogni anno la “scacchiera vivente” ripropone un evento storico realmente accaduto e lo fa con l’accuratezza della ricerca, ma anche con la passione del teatro e del gioco degli scacchi. Una sfida che attualmente impegna solo le menti, ma che in passato, armi alla mano, cambiò i destini di uomini e donne del territorio.

Il tema dell’edizione 2023

Il tema del 2023 è l’Assedio di Salerno. La potenza dei Normanni e di Roberto il Guiscardo che nell’anno 1076 d.C. pose sotto assedio la città di Salerno, quella Salerno longobarda del principe Gisulfo che da tempo il “Terror mundi” sognava di conquistare. Un assedio durato quattro mesi, durante il quale le truppe normanne si accamparono a Evoli, accolte con benevolenza e rifornite del necessario per la sopravvivenza di uomini e animali, e anche di un contingente che si unì all’esercito in battaglia.

La storia

Sulla scacchiera si muoveranno gli uni contro gli altri Normanni e Longobardi. Intorno alla scacchiera, protagoniste o ai margini della storia, donne importanti dell’epoca: Sichelgaita, moglie di Roberto il Guiscardo e sorella del principe di Salerno Gisulfo, la principessa guerriera, intrepida, ardimentosa, che combatte accanto al marito e poi la contessa normanna, signora di Evoli, Emma de Ala, amica fidata del duca normanno e della sua sposa e Trotula de Ruggiero, la prima donna medico della Scuola Salernitana, amica sia di Sichelgaita che di Emma de Ala. Una storia avvincente dal finale travolgente.

L’evento

Una storia che si snoderà tra il 24 ed il 25 giugno tra via Castello, via Attrizzi, Piazza porta Dogana, via S.Angelo e Piazza dei SS. Cosma e Damiano.

Tra degustazioni, allestimenti storici e spettacoli rievocativi. Tutti da scoprire. Non mancheranno gli spettacoli dei falconieri, la sfilata in abiti d’epoca, le danze medioevali, l’enogastronomia.



Il borgo antico della Città di Eboli si trasforma in palcoscenico a cielo aperto. Le botteghe apriranno le loro porte ed offriranno piatti tipici della tradizione e tra cultura e storia si torna a vivere il centro ebolitano.