Nuovo open day in Questura per il rilascio dei passaporti

Sabato 1 luglio 2023 sarà aperto lo sportello dell’ufficio passaporti della Questura per la ricezione delle istanze. lo sportello osserverà il seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Dalla Questura, però, consigliano comunque di effettuare la prenotazione sul sito per garantire ai cittadini un minore tempo di attesa allo sportello di ricezione delle istanze. «Si invitano i cittadini che, impossibilitati a presentarsi all’appuntamento prenotato, di cancellarlo per dare possibilità ad altre persone di prenotarsi», aggiungono dalla Questura.

L’iter burocratico

Oltre ai cittadini italiani possono richiedere il passaporto tutti gli stranieri extracomunitari, anche minorenni, che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Se si tratta della prima richiesta del passaporto, sono obbligatorie la rilevazione delle impronte digitali e l’acquisizione della firma digitale dai 12 anni in poi. Per i minori è necessario l’assenso di entrambi i genitori.

I documenti da presentare agli uffici della Questura per richiedere il passaporto comprendono: