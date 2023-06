Spaccio di droga, un arresto a Battipaglia

Continuano le attività delle forze dell’ordine finalizzate a contrastare lo spaccio di stupefacenti sul territorio provinciale. L’ultima attività è stata posta in essere dagli uomini del Commissariato di Polizia di Battipaglia.

Un arresto per droga a Battipaglia

Arrestato in flagranza di reato uno straniero. L’uomo non è sfuggito al controllo della circolazione stradale da parte dei poliziotti. Gli agenti gli hanno trovato indosso otto dosi di cocaina occultate nella tasca del giubbino indossato. L’uomo è stato quindi tratto in arresto.

I precedenti

Negli ultimi giorni diverse attività sono state poste in essere da parte delle forze dell’ordine. Diversi gli arresti e i sequestri di stupefacenti.