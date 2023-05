FabLab: L’Istituto Statale Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina all’avanguardia nell’educazione digitale e nella fabbricazione innovativa

Giovedì 18 maggio, alle ore 10:30, l’istituto “Marco Tullio Cicerone” presenterà il suo entusiasmante progetto FabLab. L’evento si svolgerà nell’aula magna dell’ITIS di via Carlo Pisacane a Sala Consilina.

L’evento

Il progetto FabLab Tutorship e qualificazione imprese è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo e fa parte della strategia nazionale dell’Area Interna Vallo di Diano, con la Comunità Montana Vallo di Diano a capo del progetto.

Il FabLab rappresenta un luogo di educazione e apprendimento, in cui si promuove la diffusione della conoscenza e si sviluppano esperienze e competenze legate alla fabbricazione digitale. Esso costituisce un network di competenze e macchinari, un laboratorio distribuito e connesso per la ricerca e la creazione d’impresa. Ma soprattutto, è diventato un punto di riferimento per l’intero territorio in termini di innovazione.

Un istituto all’avanguardia

I servizi offerti dal FabLab sono destinati agli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore della rete del Vallo di Diano. L’IIS “Marco Tullio Cicerone”, guidato dalla dirigente scolastica Antonella Vairo, è il principale punto di riferimento di questa rete e del progetto nel suo complesso.

Di seguito è riportato il programma dell’evento

Ore 10:30 Benvenuto e proiezione dello spot di presentazione del FabLab

Ore 10:45 Saluti e apertura dei lavori

Interventi:

Antonella Vairo, dirigente scolastico dell’IIS “M. T. Cicerone”: Il FabLab come modello di innovazione e cooperazione

Francesco Cavallone, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano: La strategia nazionale delle aree interne

Sessione Innovazione nella didattica laboratoriale:

Prof.ssa Loredana Cedrola: Il sistema moda

Prof. Paolo Giglio: Il sistema agricoltura

Prof. Antonio Anzalone: Il laboratorio 3D

Prof. Pasqualino Perrupato: Il laboratorio di costruzione ambiente e territorio

Premiazione degli alunni vincitori della Rome Cup 2022 e 2023 A premiare le categorie Explorer Junior ed Explorer Senior sarà Valeria Fascione, assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania.

Sessione Innovazione e Imprese

Maria Antonietta Aquino per Confesercenti provinciale di Salerno

Valentino Di Brizzi per l’Associazione Imprenditori Vallo di Diano

Vincenzo Tropiano per Coldiretti provinciale Salerno

Ore 13:00 Conclusioni