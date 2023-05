“Viviamo la strada”: a Sapri testimonianze di genitori per la proposta di legge regionale a favore della sicurezza sulla strada

Questa mattina si è tenuto nell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci di Sapri” l’incontro “Viviamo la strada”, durante il quale sono state raccontate le testimonianze di genitori che hanno perso i propri figli a causa di incidenti stradali. Questo evento ha avuto luogo in occasione della presentazione della proposta di legge regionale ad opera del consigliere regionale Tommaso Pellegrino, che mira a migliorare la sicurezza sulla strada.

La proposta di legge regionale per la sicurezza sulla strada

Secondo il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, sono troppi gli incidenti stradali che coinvolgono i giovani, causando ferite che non guariranno mai. Il suo obiettivo è quello di migliorare la situazione attuale e salvare la vita di ragazzi, seppur uno solo, attraverso l’istituzione dell’osservatorio previsto nella proposta di legge. Quest’ultimo ha lo scopo di coordinare il lavoro delle associazioni che operano sui territori.

L’impegno della provincia di Salerno

Il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino sottolinea l’importanza di iniziative come quella presentata dal consigliere Pellegrino e il ruolo che le istituzioni, la provincia, la regione e i comuni, possono svolgere per salvare le giovani vite. Parlare di queste tematiche nelle scuole non è un fine, ma un mezzo per raggiungere il cuore e la mente dei giovani.

Le testimonianze dei genitori colpiti da tragedie

Pietrina Paladino, madre di Maria Dorotea Di Sia, vittima di un incidente stradale, afferma che c’è ancora molto da fare, ma spera che il suo impegno possa salvare qualche giovane e rendere il loro dolore non invano. Anche Maria Teresa Mega, madre di Lorenzo Pio Coronato, deceduto in un incidente stradale, ha proposto ai sindaci del Golfo di unirsi per adottare interventi urgenti lungo la strada statale 18.

L’importanza di educare i giovani alla sicurezza stradale

L’evento “Viviamo la strada” rappresenta un’opportunità importante per educare i giovani e ricordare loro che la vita è un bene prezioso. Maria Rosaria Vitiello, presidente dell’associazione “Per le strade della vita”, e il dirigente scolastico Corrado Limongi hanno voluto organizzare l’incontro per approfondire scientificamente il tema della sicurezza stradale.

Presenti all’incontro diverso amministratori del Golfo di Policastro.