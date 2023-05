Bretella Agropoli – Eboli, incontro a Capaccio. Anas: “aperti a proposte del territorio”

Presso la sede di NEXT Ex Tabacchificio SAIM si è tenuto il quarto incontro territoriale del Dibattito Pubblico, dedicato alle aree di Capaccio e Agropoli. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di Anas e di numerosi cittadini interessati alle questioni legate all’infrastruttura viaria del territorio.

Anas ribadisce l’apertura alle proposte del territorio

Durante l’incontro, Anas ha ribadito la propria apertura verso le proposte che pervengono dal territorio. Da Capaccio, infatti, i comitati continuano a manifestare contrarietà all’opera. L’apertura della società è stata già manifestata con l’avvio di una verifica di fattibilità di ulteriori tracciati secondo spunti emersi nei confronti precedenti. In questo modo, Anas dimostra di essere sensibile alle esigenze dei cittadini e di lavorare in sinergia con il territorio per offrire soluzioni concrete.

I vantaggi dell’infrastruttura viaria per i territori interessati

Durante il dibattito, è stato ribadito ai presenti e a quanti hanno seguito la diretta Facebook, i vantaggi dell’infrastruttura viaria a beneficio dei territori che ne saranno interessati. L’infrastruttura, infatti, permetterà di migliorare la mobilità all’interno del territorio, rendendo più agevole e veloce il trasporto di merci e persone. Inoltre, l’infrastruttura rappresenta un’opportunità di sviluppo economico per il territorio, favorendo l’insediamento di attività produttive e il turismo.

In sintesi, il quarto incontro territoriale del Dibattito Pubblico presso la sede di NEXT Ex Tabacchificio SAIM ha rappresentato un’occasione importante per discutere delle questioni legate all’infrastruttura viaria del territorio di Capaccio e Agropoli. La presenza di rappresentanti di Anas e di numerosi cittadini interessati ha permesso di approfondire le tematiche e di trovare soluzioni concrete per migliorare la mobilità e lo sviluppo economico del territorio.