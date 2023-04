A Castellabate un corso gratuito per diventare animatori

Il Comune di Castellabate ha aperto le iscrizioni per un corso di formazione gratuito destinato a coloro che desiderano acquisire competenze di base per l’organizzazione di eventi e percorsi di animazione per centri estivi, oratori, centri di aggregazione e associazioni giovanili. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che vogliono intraprendere una carriera nell’ambito dell’animazione e vuole fornire le conoscenze necessarie per organizzare attività divertenti e coinvolgenti per giovani e bambini.

Come presentare domanda

Gli interessati potranno presentare la propria domanda di iscrizione entro il 21 aprile 2023. Il modulo è scaricabile direttamente dal sito istituzionale del Comune di Castellabate, mentre la presentazione può avvenire a mano presso l’Ufficio politiche sociali e giovanili, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, oppure tramite l’invio della domanda via email all’indirizzo servizisociali@comune.castellabate.sa.it.

Il corso

Il corso si concentrerà sulla formazione di animatori capaci di organizzare attività ludiche, educative e culturali per bambini e ragazzi di diverse fasce d’età. I partecipanti saranno coinvolti in un percorso formativo che prevede lezioni teoriche e pratiche, durante le quali apprenderanno le tecniche di animazione, la progettazione e la gestione di eventi e attività ludiche, nonché la comunicazione con i giovani e le loro famiglie.

Il corso rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono acquisire competenze utili per intraprendere una carriera nell’animazione. Grazie alla sua natura gratuita, rappresenta una vera e propria opportunità per tutti coloro che desiderano acquisire nuove competenze e conoscenze nel settore dell’animazione, senza dover sostenere costi elevati per la formazione.