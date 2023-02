L’Agropoli non va oltre il pari contro l’Ercolanese.

Nella ventiquattresima giornata di Eccellenza Girone B, termina 1-1 la partita tra l’Us Agropoli e l’Ercolanese, un punto che non serve a nessuna delle due squadre.

La Partita:

Parte subito forte l’Agropoli che al 4’ ha subito una grande doppia occasione per passare in vantaggio, prima con De Mattia, il cui tiro viene respinto, poi con Russo che viene fermato dalla retroguardia avversaria a pochi centimetri dal goal.

Continua a spingere l’Agropoli e le occasioni non tardano ad arrivare al 9’ Natiello da pochi centimetri dalla porta non riesca a siglare la rete del vantaggio, un’altra occasione capita al 25’ sulla testa di Abayian, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato.

La reazione dell’Ercolanese arriva al 27’ con un incursione di Boiano che mette in apprensione la retroguardia agropolese senza trovare lo specchio della porta.

L’Agropoli prova ancora a spingere alla ricerca del vantaggio con un incursione di De Mattia al 36’, fermato solo dall’intervento di Aquino.

Sullo scadere della prima frazione ci prova Natiello con una rovesciata che termina di pochissimo sul fondo, il primo tempo così si conclude sul risultato di 0-0.

Nella ripresa l’Ercolanese dopo 1’ ha l’occasione per passare in vantaggio con una grande girata di Granato che termina di poco a lato.

La partita si sblocca al 67’ con un gran goal di Paradiso, caparbio a rubare palla a Follera e depositare in rete un sinistro a giro su cui Gesualdi non può nulla, per lo 0-1.

L’Agropoli reagisce subito e al 70’ arriva il pari sugli sviluppi di calcio d’angolo, il più lesto ad arrivare su un ottimo cross di Natiello è Follera che di testa pareggia l’incontro.

La partita continua con l’Agropoli che spinge senza creare grossi pericoli alla difesa ercolanese fino al minuto 92’, quando Maiese ha sui piedi l’occasione per regalare i tre punti ai delfini, ma spreca tutto calciando debole tra le braccia di Aquino.

Termina così 1-1 l’incontro tra Us Agropoli e Ercolanese