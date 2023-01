Nasce nel salernitano l’osservatorio regionale sulle povertà

«A Castel San Giorgio sorgerà l’Osservatorio Regionale sulle Povertà». Lo ha annunciato l’assessore alle politiche sociali del comune di Castel San Giorgio, Antonia Alfano. È stata lei, insieme al sindaco, a voler fortemente l’iniziativa.

Osservatorio sulla povertà: l’iniziativa

Il Centro sorgerà in alcuni locali di Villa Calvanese, lo storico palazzo vanvitelliano di proprietà del Comune di Castel San Giorgio, situato nel borgo di Lanzara.

Nei locali saranno aperti anche una serie di sportelli di ascolto volti ad intercettare ogni forma di disagio.

«Il nostro comune sarà un punto di riferimento nel panorama regionale delle politiche sociali e dei servizi volti alle persone più fragili, un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni, sempre dalla parte dei più deboli», ha precisato Alfano.

Le altre iniziative sociali

Questa non è l’unica novità nel comune salernitano. Il Comune oggi ha siglato una convenzione con il Banco alimentare Onlus. «Si rafforza l’impegno dell’amministrazione Lanzara nelle politiche di contrasto alla povertà, con la creazione di un centro di livello regionale per lo studio, l’iniziativa ed i servizi per favorire l’inclusione – ha affermato il sindaco Paola Lanzara -. L’emergenza economica è sempre più un’emergenza sociale, ce lo ricorda il rapporto Caritas sulle povertà».

«Oggi la nostra società è lacerata da diseguaglianze crescenti e nuove emarginazioni e chi ha responsabilità pubbliche a tutti i livelli deve tentare d’invertire la rotta e favorire modelli virtuosi di crescita e solidarietà. Ringrazio il direttore Roberto Tuorto per aver scelto Castel San Giorgio e villa Calvanese quale sede di un progetto così prestigioso, noi saremo al suo fianco, sempre vicini alle nostre comunità» – ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.