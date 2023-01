La piccola cappella dedicata alla Madonna di Costantinopoli ad Eboli è ormai in rovina

“Cosa potrebbe fare il Comune, signor Sindaco, per recuperare questa antichissima cappellina dedica alla Madonna di Costantinopoli?”. L’appello è di Clara D’Amato, una ebolitana che ama il suo paese e che ha all’attivo l’organizzazione di un premio scolastico rivolto agli alunni delle scuole del territorio e una serie di iniziative belle e culturalmente elevate. Una ebolitana che vive il suo paese e che quotidianamente lo immortala in scatti fotografici unici e singolari.

La situazione della Cappella della Madonna di Costantinopoli

E l’ultima foto in ordine di tempo che ha calamitato l’attenzione di quanti sui social la seguono è proprio quella che ritrae la cappellina dedicata alla Madonna di Costantinopoli in località Ceffato.

Una cappella completamente abbandonata ai segni del tempo e all’incuria. Un luogo di culto che ancora oggi richiama l’attenzione di qualche fedele che, in transito in zona, depone lumini e qualche fiore. Una cappella che avrebbe bisogno di riqualificazione strutturale, messa in sicurezza, recupero architettonico e artistico.

L’affresco che ne caratterizza l’arcata superiore è corroso dal tempo e le condizioni in cui versa sono molto delicate.

L’appello

“Adoro questa cappellina mi soffermo un po’ quando mi trovo a passarci, un piccolo patrimonio che meriterebbe un restauro, spero che il tuo appello sia ascoltato”, scrive Laura.

L’appello di Clara D’Amato è stato già raccolto da diversi ebolitani. Uno su tutti il giovane Michele Masiello, altro innamorato della Città di Eboli, appassionato di arte e di recupero architettonico che ha all’attivo già diversi progetti di cura del bene pubblico.