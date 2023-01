Gelbison: i rossoblù tornano al successo, battuto il Francavilla

Torna alla vittoria la Gelbison.

Ritorna a vincere la Gelbison in casa contro il Virtus Francavilla, partita convincente degli uomini di De Sanzo contro una squadra tutt’altro che semplice da affrontare, man of the match Loreto.



La Partita:

Inizia subito forte la Gelbison che vuole portare a casa l’intera posta in palio, ci prova Graziani al 2’, ma il suo tiro viene respinto dall’estremo difensore avversario.

Rispondono dopo poco gli ospiti con una grande doppia occasione al 17’ con Caporale, ma è bravissimo Anatrella a farsi trovare pronto, un’altra occasione per gli ospiti arriva al 28’ con il colpo di testa di Patierno, ma Anatrella ancora una volta nega la gioia del goal all’attaccante avversario. La prima frazione termina così con il risultato di 0-0.

La ripresa si apre subito con una super occasione per gli ospiti, al 56’ sul colpo di testa di Caporale, Anatrella è miracolo smanacciando il pallone mandandolo in corner. La Gelbison reagisce ad un avvio shock della ripresa e lo fa trovando il vantaggio al 61’ con un gran tiro dalla distanza da parte di Loreto, sul quale probabilmente è decisiva una deviazione di Infantino per l’1-0 dei padroni di casa.

I rossoblue continuano a spingere e trovano il raddoppio da calcio d’angolo al 66’ con il colpo di testa di Loreto che sorprende Amelia per il raddoppio. Dopo il raddoppio la squadra di casa gestisce il vantaggio senza nessun affanno, l’ultima occasione degna di nota arriva nei minuti di recupero con un colpo di testa di Caporale che termina di poco a lato.

Termina così la sfida con il risultato di 2-0, tre punti fondamentali per la Gelbison ai fini della lotta salvezza.