Casal Velino, ladri in azione nella notte: rubata un’auto, tentato furto in attività

Furto d’auto al Bivio di Acquavella, a Casal Velino. Una Panda 4×4 è stata rubata nella notte mentre era parcheggiata davanti casa, proprio sotto una finestra. La scoperta questa mattina, intorno le ore 06:00, quando il proprietario, sceso per andare a lavoro, non l’ha più ritrovata.

Auto rubata a Casal Velino: il caso

All’interno portafoglio con soldi, documenti e carte di credito. A terra nessun vetro rotto.

L’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri. Sempre nella notte sarebbe stato tentato anche un colpo in una rivendita di tabacchi poco distante. In questo caso, però, i ladri non sarebbero riusciti nel loro intento. Possibile che ad agire sia stato lo stesso gruppo di malviventi e che l’auto potesse servire proprio per darsi alla fuga. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine.

I precedenti

L’episodio si unisce ad una lista di furti, sempre in crescita, che sta interessando sia il Cilento interno e quello costiero ormai da mesi. Molteplici i colpi sia in abitazioni che attività commerciali.

Nelle scorse settimane dal comando provinciale dei carabinieri avevano annunciato un’intensificazione dei controlli da parte delle compagnie operanti sul territorio. Anche quella di Vallo della Lucania si è subito adoperata con attività di monitoraggio del territorio che hanno portato a diverse sanzioni e denunce.

Nonostante ciò, però, i furti continuano a ripetersi tra la preoccupazione dei residenti che vedono messa a rischio la loro tranquillità e sicurezza.