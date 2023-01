Primarie Partito Democratico, a Salerno c’è Stefano Bonaccini sponsorizzato da De Luca

Tutto pronto per le primarie del Partito Democratico. Si voterà il 26 febbraio 2023 e i candidati saranno 5: Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli ed Elly Schlein.

Le primarie del Partito Democratico

Il partito prova a rilanciarsi dopo i risultati delle scorse elezioni politiche di settembre. Bisogna sostituire Enrico Letta che nella scorsa campagna elettorale, soprattutto sul piano comunicativo, ha messo in evidenza tutti i limiti del partito.

Per votare non serve per forza essere iscritti al Pd. Da regolamento sono ammesse le persone che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”.

Il voto è ai gazebo ma sono previste alcune eccezioni per il voto on line.

Intanto la campagna elettorale è ufficialmente partita. In Campania si attendeva di conoscere la posizione di Vincenzo De Luca che alla fine ha scelto Stefano Bonaccini.

Stefano Bonaccini a Salerno

Il candidato Dem venerdì 20 gennaio alle ore 18:00 giungerà a Salerno, presso il Centro Sociale di via Guido Vestuti. Si incontrerà amministratori, militanti e simpatizzanti della Provincia di Salerno.

Stefano Bonaccini è un politico italiano, attualmente Presidente della Regione Emilia-Romagna dal 2014. È membro del Partito Democratico (PD) e ha ricoperto diverse cariche politiche in passato, tra cui il ruolo di consigliere regionale dell’Emilia-Romagna e di sindaco di Castenaso.

Bonaccini ha anche ricoperto incarichi a livello nazionale, tra cui quello di segretario della Federazione dei Democratici di Sinistra dell’Emilia-Romagna e di membro del Comitato Direttivo Nazionale del PD.