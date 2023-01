La giornalista Sky, Tonia Cartolano, presenta il libro “Leadhers” a Sala Consilina

La giornalista di Sky, Tonia Cartolano, originaria di Sala Consilina e che ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo televisivo nel Vallo di Diano, presenterà nella sua città d’origine il suo libro “Leadhers – Donne di straordinaria normalità”.

Tonia Cartolano, le tappe della presentazione

Dopo tante presentazioni, tra le ultime, anche su Rai 1 nella trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici che ne ha sottolineato la dolcezza ed il fare garbato che contraddistingue la Cartolano, la presentazione del suo libro arriva nel Vallo di Diano grazie alla Banca Monte Pruno, in collaborazione con iDEE, Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, il patrocinio del Comune di Sala Consilina e dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, e con il supporto dell’Associazione “I Ragazzi di San Rocco” di Sala Consilina e dell’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano.

Il libro di Tonia Cartolano “Leadhers – Donne di straordinaria normalità”, già presentato alla presenza di personaggi di rilievo nazionale in importanti location, come, ad esempio, all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, presso Palazzo del Consiglio a Napoli, presso Sala delle Colonne nel Campus Luiss a Roma , racconta le storie di donne, definite educative, modelli da seguire e di ispirazione, perché, come afferma l’autrice “la strada dell’affermazione femminile è recente e non scontata”.

L’evento è in programma, presso il Teatro Scarpetta di Sala Consilina il 27 gennaio, alle ore 16:30.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone e del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, discuteranno con l’autrice, coordinate dalla Vice-Presidente dell’Associazione iDEE Claudia Benedetti, la referente Parità di genere della Banca Monte Pruno Francesca Sessa e Francesca D’Auria, cardiochirurgo presso l’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno e membro dell’European Society of Cardio-Thoracic Surgery.

I lavori, coordinati da Rocco Colombo, vedranno le conclusioni del Direttore Generale della BCC Monte Pruno Michele Albanese.