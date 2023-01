Maltempo, a Salerno ed Eboli chiusi i cimiteri ma le scuole restano aperte

“Con l’ordinanza numero 8 firmata dal Sindaco, è stata predisposta la chiusura del Cimitero comunale per martedì 17 gennaio. Contestualmente, è stato attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione delle eventuali emergenze. Su tutto il territorio, come d’avviso di allerta meteo “Arancione” diramato dalla Protezione Civile, dalle ore 9 di domani alle ore 9 di dopodomani, sono previsti temporali improvvisi, venti moderatamente forti e mareggiate.

In ogni caso, le previsioni attuali non annunciano criticità di un’intensità tale da richiedere ulteriori misure. Si invitano tuttavia i cittadini a prestare la massima attenzione, in particolare al verde pubblico”.

Maltempo, il provvedimento ad Eboli

Una ordinanza la n.8 del 16/01/2023 che ha sollevato diverse polemiche e, soprattutto, scatenato una serie di reazioni social da parte di genitori, docenti, cittadini di Eboli.

Se, infatti, l’ente segue l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, di colore Arancione, la cittadinanza chiede come mai non si sia pensato anche di tutelare gli studenti, soprattutto quelli fuori sede, che devono necessariamente viaggiare per raggiungere le scuole superiori del territorio. A causa delle forti piogge infatti non mancheranno disagi alla circolazione stradale.

La situazione a Salerno

Provvedimento simile a Salerno. Nessuno stop all’attività didattica.

Il sindaco, Enzo Napoli, ha però emanato una ordinanza con cui dispone la chiusura di parchi, giardini pubblici, aree cimiteriali e impianti sportivi comunali, in vigore dalle ore 9.00 di martedì 17 alle ore 9.00 di mercoledì 18 gennaio.