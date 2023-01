Codacons: «Si a bretella Agropoli – Eboli, polemiche ridicole»

Si alla bretella Eboli – Agropoli. Il Codacons esprime soddisfazione per la realizzazione della nuova arteria, contestando quanti si mostrano critici con la scelta.

La nota del Codacons

«Riteniamo che è di fondamentale importanza per lo sviluppo socio – economico del Cilento», afferma il presidente del Codacons Cilento Bartolomeo Lanzara che giudica le polemiche di questi giorni «ridicole e prive di fondamento».

I vantaggi della bretella Agropoli – Eboli

«Una viabilità efficiente per il Cilento non solo favorirà un turismo di qualità ma migliorerà anche le condizioni di vita di chi ha scelto di vivere in quest’area a sud della provincia di Salerno. – prosegue Lanzara – La bretella Agropoli – Eboli eviterà anche eventuali episodi legati ai servizi di emergenza sanitaria che spesso hanno generato preoccupazione e indignazione tra i cittadini residenti. Quindi contribuirà a migliorare anche l’organizzazione e il funzionamento dell’assistenza sanitaria sul territorio. Considerato i chilometri di coda che si creano, soprattutto nel periodo estivo, tra Battipaglia e Agropoli».

«Quindi, non solo Agropoli ma anche Vallo della Lucania, Sapri e, soprattutto, – prosegue Lanzara – il Cilento interno sogna, da decenni, una strada veloce che migliori le condizioni di vita dei residenti e turisti contribuendo, in questo modo, anche a risolvere il problema dello spopolamento che sta causando la chiusura di scuole, uffici postali, guardie mediche causando gravi disagi per i cittadini e il territorio».