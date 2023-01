L’arcivescovo di Sala Consilina in visita in città

Monsignor Luigi Roberto Cona domani mattina, domenica 15 gennaio, alle ore 10 sarà accolto presso il Comune in via Mezzacapo, alle ore 11.30 e celebrerà la Santa Messa nella chiesa della SS Trinità.

Nel pomeriggio farà visita all’antica cattedrale, l’attuale chiesa di San Pietro e poi si recherà nella chiesa della Santissima Annunziata per far visita a San Michele.

Chi è Monsignor Luigi Roberto Cona

Monsignor Luigi Roberto Cona dal 26 ottobre del 2022 è Arcivescovo della Sede titolare di Sala Consilina. La nomina è stata fatta da Papa Francesco che ha contestualmente nominato mons. Cona nuovo nunzio apostolico in El Salvador.

Nato a Niscemi (Caltanissetta) il 10 novembre 1965 è stato nominato Assessore della Segreteria di Stato il 24 ottobre 2019. Ora sarà rappresentante del Papa in El Salvador.

La sede vescovile di Sala Consilina

La sede titolare di Sala Consilina era rimasta vacante dal 2018, anno in cui è venuto a mancare monsignor Gerard Bernacki, vescovo ausiliario dell’arcidiocesi di Katowice in Polonia.

Marcelliano o Consilino è annoverata tra le sedi vescovili titolari della Chiesa cattolica con il nome di Sala Consilina ed il titolo viene assegnato ad un prelato che poi esercita le sue funzioni altrove.