Imposta di soggiorno a Castellabate: sindaco e albergatori a confronto

Non si fermano le iniziative per garantire occasioni di dialogo e confronto con le varie categorie di operatori economici operanti sul territorio di Castellabate. Il sindaco Marco Rizzo nei prossimi giorni incontrerà gli operatori turistici.

Il confronto

Il primo cittadino, in particolare, ha inviato una nota al presidente dell’Associazione Albergatori di Castellabate, Carlo Montone, per un incontro in programma il prossimo 17 gennaio alle ore 18 presso la sala consiliare “Corrado Grande”. L’obiettivo sarà quello di avviare una discussione riguardante le modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno e la destinazione delle risorse derivanti da quest’ultima.

L’imposta di soggiorno a Castellabate

Il Comune di Benvenuti al Sud ha introdotto l‘imposta di soggiorno nel 2018. L’amministrazione Spinelli approvò il primo regolamento proprio a seguito di confronti con gli operatori del settore turistico. Fin da subito l’imposta di soggiorno fu introdotta per tutto l’anno con riduzioni del 50% dall’1 novembre al 28 febbraio.

L’allora consigliere di minoranza ed oggi vicesindaco, Luigi Maurano, contestò il modus operandi dell’amministrazione Spinelli mettendo in evidenza lo scarso confronto con gli operatori turistici e chiedendo chiarimenti sulle modalità di impiego degli introiti dell’imposta di soggiorno incassata dal Comune di Castellabate.