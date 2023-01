Riapre l’ambulatorio pediatrico per i piccoli pazienti di Piaggine: ecco tutte le info utili

A Piaggine, nel cuore dell’entroterra cilentano, dopo un lungo periodo di chiusura sarà riaperto l’ambulatorio pediatrico. Il pediatra del Distretto 69 di Roccadaspide riceverà i piccoli pazienti a Piaggine una volta al mese.

Un risultato ottenuto grazie alla sinergia tra Ente e Associazioni

Un piccolo risultato, ma di grande importanza per i cittadini, ottenuto grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale, retta dal sindaco Renato Pizzolante, e al contributo delle associazioni tra cui l’A.B.C. Obiettivo Cuore di Napoli, La Panchina di Albanella e il Comitato “Una Giornata per il cuore “.

Nel paese si lavora per creare, con il tempo, un ambulatorio fruibile da qualsiasi specialista pediatrico che voglia fare anche solo qualche giornata di prevenzione a beneficio non solo della comunità di Piaggine ma anche di quelle dei piccolo borghi limitrofi e privi di tale servizio come Sacco, Valle dell’Angelo e Laurino con la frazione di Villa Littorio.

A Piaggine, nel periodo precedente alla pandemia da Covid-19, erano state organizzate, con il sostegno dell’associazione ABC Cuore, anche delle giornate di prevenzione contro le patologie cardiache nei bambini, tali giornate avevano coinvolto anche i piccoli abitanti di Bellosguardo. I cittadini sperano che queste iniziative possano ripartire presto sul territorio.