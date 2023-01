La corsa campestre ancora protagonista ad Agropoli

Lo sport torna protagonista ad Agropoli, in particolare il Centro Visite Trentova-Tresino. Domenica 22 Gennaio, andrà in scena la prima prova del Campionato Regionale di Società di corsa campestre. Gli atleti, provenienti da tutta la Campania, si ritroveranno nell’Oasi per sfidarsi e guadagnare quanti più punti possibili in vista delle fasi successive.

Corsa campestre: il programma

Il ritrovo di giudici e concorrenti è fissato per le ore 9:00 mentre, lo start della prima gara, alle 9:40. Darà il via al CDS la 4km Junior e Allievi, di seguito il programma orario e tecnico:



09:40 – Jun F Km.4 + A/f

10:20 – Allievi – km.5

10:50 – Ass F km.6 + Junior M km.6

11:15 – Cadetti 2,5 km

11:30 – Cadette 2 km

11:45 – Ragazze 1 km

11:55 – Ragazzi 1 km

12:05 – Eso ⅝ F 300 mt.

12:10 – Eso ⅝ M 300 mt.

12:15 – Eso 10 F 600 mt.

12:20 – Eso 10 M 600 mt.

12:30 – Ass M 10 km

L’amore tra Agropoli e la corsa campestre sboccia nel 2020. Ciò grazie al successo del primo Campionato Regionale. Appuntamento che si è replicato nel gennaio 2022 sempre con un’altra manifestazione di carattere regionale.

Questi eventi, nel tempo, sono stati conditi da numerosi campionati provinciali e recentemente anche da manifestazioni capaci di coinvolgere oltre 500 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Agropoli e del Cilento come la prima “Campestrina scolastica del Cilento” promossa ed organizzata dalle scuole con il supporto dell’Atletica Agropoli.

I risultati della Corsa Campestre scolastica

500 metri Femminili

1° Rachele Laureana

2° Ludovica Pazzanese

3° Federica Massanova

4° Michela Annoni

5° Gaia Fiorillo

500 metri Maschili

1° Alessandro Pasca

2° Mattia Caruccio

3° Christian Coticella

4° Leonardo Biccario

5° Antonio Samuel Merola

600 metri femminili

1° Annabella Carbone

2° Ester Del Verme

3° Ludovica Stabile

4° Maria Paolillo

5° Aurora Ferraiolo

600 metri Maschili

1° Antonio Salomone

2° Paolo Tamburrini

3° Kristian Rizzo

4° Davide Bonfrisco

5° Giuseppe Montanaro

700 metri Femminili

1° Chiara Mastrogiovanni

2° Martina Marotta

3° Chiara Menella

4° Chiara Tiddia

5° Maria Carmela Cantalupo

700 metri Maschili

1° Bartel Todisco

2° Gaetano Vessicchio

3° Alessandro Cammarota

4° Daniele Prota

5° Gabriele Sessa