Dopo due anni torna a svolgersi in presenza l’open day al Carlo Pisacane di Sapri

Torna, dopo due anni di stop causa pandemia, a svolgersi in presenza l’open day dell’IIS Carlo Pisacane di Sapri, domenica 15 gennaio 2023 in via Flavio Gioia, dalle h.15 alle h.18.00; saranno inoltre aperti al pubblico i plessi di via Gaetani, via Gioia, via Cantine e via Pali nelle ore antimeridiane, dalle 10.00 alle 13.00.

Open day: gli orari

La giornata, che sarà interamente dedicata ad accogliere genitori e studenti interessati a conoscere da vicino la nostra scuola, prevede un programma di attività pomeridiane che si terranno nel plesso di via Flavio Gioia con inizio dalle ore 15.00 e a seguire secondo il seguente programma: h.16.00 Saluto istituzionale del DS, Prof.ssa Franca Principe; h.16.15 esibizioni e performance di solisti e gruppi dei laboratori didattici del Liceo Musicale; h.16.30 presentazione delle attività per l’Orientamento in ingresso; h.17 presentazione della didattica laboratoriale dell’Istituto professionale alberghiero e degustazione di piatti a cura degli alunni dell’IPSEOA.

Il programma

Nel corso dell’open day verranno presentate al pubblico le caratteristiche peculiari e i punti di forza dell’offerta formativa della scuola, con l’obiettivo di orientare studenti e famiglie per l’iscrizione all’a.s. 2023/24; docenti e studenti della scuola illustreranno quindi le numerose attività svolte nell’istituto e i progetti che integrano le attività curricolari del corso di studi quinquennale, con particolare attenzione ai numerosi progetti extracurricolari che contribuiscono a delineare l’offerta formativa e, quindi, l’identità della scuola, sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del MOF, il Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa, ulteriormente arricchito dalla progettazione integrativa di numerosi PON.