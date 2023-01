“Tutti a Dieta”. Comune introduce prodotti a chilometro zero nella mensa scolastica

Il sindaco di Controne Ettore Poti, di concerto con tutta l’amministrazione comunale, ha promosso, tramite il progetto “Tutti a Dieta”. Previsto l’inserimento di prodotti a chilometro zero nei menu della mensa scolastica.

L’iniziativa

Nel menu sono stati inseriti, dunque, i prodotti tipici d’eccellenza di Controne come i fagioli, l’olio extravergine d’oliva e i ceci.

L’iniziativa ha trovato finanziamento nei fondi del bilancio comunale così da non gravare economicamente sulle famiglie degli alunni.

“Tutti a dieta” è un progetto attivato dalla Uosd Promozione della Salute dell’Asl di Salerno, inserito nell’accordo di Programma Quadro (Apq) Regione Campania “Area Interna – Cilento Interno”.

Tutti a Dieta: le finalità

Esso ha lo scopo di svolgere una serie di attività di informazione per diffondere la cultura della sana alimentazione presso le Scuole Primarie e Secondarie di I grado.

Un lavoro che passa anche per la promozione dell’inserimento, nelle mense scolastiche, di alimenti biologici o prodotti sui territori in base alla stagione. Parametri questi perfettamente in linea con quanto definito dal Cripat (Centro di riferimento per la sicurezza della Ristorazione pubblica e collettiva e delle Produzioni Agroalimentari Tradizionali).

Controne ha rappresentato l’ente capofila in quanto tra i primi comuni del progetto ad aderire alla proposta di inserire prodotti alimentari provenienti dalle filiere corte del territorio nelle mense scolastiche. Un buon esempio che ha avuto già seguito in altri comuni del salernitano che stanno promuovendo iniziative simili.