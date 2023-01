Furto pannelli fotovoltaici: perquisizioni tra Cilento e Piana del Sele

I carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal tenente colonnello Sante Picchi, hanno eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale vallese, nei confronti di 9 indagati.

Si tratta di soggetti domiciliati tra l’area cilentana è quella della Piana del Sele, in particolare nei comuni di Eboli e Battipaglia.

Furto di pannelli fotovoltaici: le accuse

I soggetti in questione risultano indagati in relazione al contrasto dei furti di attrezzature in danno di società agricole ed edili. In particolare pannelli fotovoltaici.

I controlli

Nel corso dell’operazione di polizia giudiziaria, i Carabinieri all’interno di un immobile sito nel comune di Eboli, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 307 pannelli fotovoltaici. Si ipotizza che gli stessi abbiano provenienza furtiva. La merce aveva un valore complessivo di oltre 300mila euro.

Proseguono le indagini per comprendere se e dove i pannelli fotovoltaici siano stati rubati. Non si esclude che possa esserci un giro di furti e rivendita più ampio.