Omignano: edificio dismesso sarà centro polifunzionale per le famiglie

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “riconversione ex asilo Omignano capoluogo in Centro polifunzionale per le famiglie” che prevede una spesa complessiva di € 1.694.000,00.

Comune riceve fondi dal Ministero per realizzare un centro polifunzionale per le famiglie

L’Ente cilentano aveva partecipato al bando emanato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’istruzione, per la presentazione di richieste di contributi per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Omignano è ammesso, in via definitiva, a finanziamento per l’intero importo richiesto. Con dpcm del 28 luglio 2022 è stato, poi, concesso un contributo aggiuntivo per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento prezzi nella misura del 10% dell’importo ammesso a contributo, previa avvio delle procedure di gara entro il 31 dicembre 2022.

«Una scelta che consentirà di aprire la prospettiva per attuare un’adeguata ristrutturazione di un edificio di proprietà pubblica, dismesso da anni, che era al servizio della popolazione scolastica di Omignano capoluogo, ma anche perché apre prospettive per adeguare la struttura per i nuovi bisogni della società attuale», fanno sapere da palazzo di città.