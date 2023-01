Eccellenza: l’U.S. Agropoli apre il 2023 con una vittoria

Termina con il risultato di 2-0 per l’Us Agropoli ai danni del Giffoni Sei Casali, la prima partita del nuovo anno dei delfini.

La partita

Il primo tempo comincia a ritmi bassi con entrambe le squadre che si studiano senza creare grosse occasioni da goal.

La prima palla goal arriva al 19’ minuto sui piedi di Giorgio (Giffoni Sei Casali), ma su di lui è provvidenziale la chiusura di Vuolo.

L’Us Agropoli passa in vantaggio al 31’ grazie ad una splendida azione di Arevalo sulla quale arriva a finalizzare Maiese per l’1-0 dei delfini.

Nel primo tempo non accade più nulla, si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

La ripresa

Nel secondo tempo al 58’ arriva l’occasione per il raddoppio, ci prova Monteiro a giro ma il suo tiro termina di poco al lato. Ma è solo il preludio per il raddoppio che arriva al 60’ con il colpo di testa di Abayian sull’uscita avventata di Mastrangelo.

Il Giffoni non reagisce e l’Agropoli ha due occasioni per triplicare le reti, prima con De Mattia e poi con Infimo ma in entrambi i casi il portiere avversario si oppone e nega la gioia del terzo goal ai delfini.

Si conclude con il risultato di 2-0 per l’Agropoli la prima partita del nuovo anno, con i delfini che continuano ad inseguire il San Marzano per la promozione in serie D.