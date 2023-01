Festa del tricolore, Castellabate festeggia: «necessario tenere vivo legame verso la Patria»

«Oggi più che mai è necessario tenere vivo questo forte legame verso la Patria nelle nuove generazioni». Parte da questa considerazione la scelta del comune di Castellabate di ricordare il 7 gennaio, ovvero data in cui ricorre la festa del Tricolore, giornata nazionale della bandiera.

La Festa del Tricolore

Un’apposita legge introdusse la Festa del Tricolore nel 1996. Il legislatore aveva l’intenzione di celebrare il bicentenario della nascita a Reggio Emilia della bandiera italiana. Un evento avvenuto ufficialmente il 7 gennaio 1797.

In questa data ci fu l’adozione ufficiale del Tricolore da parte della Repubblica Cispadana, stato napoleonico nato l’anno precedente e dipendente dalla Prima Repubblica francese.

Vero e proprio emblema della Repubblica, espressione dei principi democratici di libertà, uguaglianza e solidarietà. Legame indissolubile tra passato e presente, tra ciò che è stato, che è e sarà. Importante occasione e momento per ricordarela storia di un intero popolo nella lotta per la democrazia. Tre colori, il verde, il bianco e il rosso. In loro un intero popolo ritrova la sua identità, la sua storia, le sue radici. Ma anche i valori più profondi di patriottismo e fedeltà verso la Patria.

“Ogni anno questa giornata fa raffievolire in noi sentimenti autentici e profondi di patriottismo, di unione, fratellanza, ponendo l’attenzione su quanta strada verso la democrazia sia stata percorsa dai nostri antenati, permettendoci di godere e respirare i principi di uguaglianza, libertà e solidarietà. Oggi più che mai è necessario tenere vivo questo forte legame verso la Patria nelle nuove generazioni, che saranno i prossimi cittadini dell’Europa e del mondo”. Questo il commento del sindaco Marco Rizzo.