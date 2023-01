È di Agropoli il vincitore del premio “Miglior ristorante in Lussemburgo”

Figli del Cilento che portano lustro in Europa e nel Mondo. Inizia bene il 2023 per un imprenditore di Agropoli, Luca Cirillo, manager presso LuCi…a Shining Place of Italian taste, Italian Restaurant a Lussemburgo.

“Sperando di non peccare di presunzione, sono orgoglioso di aver ricevuto un Premio prestigioso dal LuxembourgOfficialAward-dice Luca tramite i suoi canali ufficiali-come miglior ristorante a Lussemburgo.

La strada è ancora lunga. Io e il mio team,siamo consapevoli che la strada da percorrere non sarà sempre facile, ma siamo soddisfatti del risultato raggiunto“.

Ecco chi è Luca Cirillo

Luca non nasce come chef; decide di inseguire la sua grande passione, la cucina, dopo aver svolto tanto lavori dietro ad una scrivania.

La passione nasce da bambino, probabilmente crescendo tra i sapori e i profumi del Cilento con le sue tipicità. “Ricordo che a cinque anni facevo già la frittata di cipolle…”.

Luca, porta nella sua cucina, le idee, le emozioni, la speranza di emozionare i commensali e di deliziare i palati con preparazioni uniche e fatte su misura del cliente.

LuCi Restaurant: il concept

Se passate da Lussemburgo,non potete non fermarvi da LuCi; non è solo un semplice ristorante, ma un posto unico, originale, con la voglia di condurre il cliente in un viaggio alla scoperta dell’enogastronomia del Belpaese.

È un luogo ideale per trascorrere qualche ora in relax, felicità e spensieratezza. La sua particolarità è che è elegante, ma informale, familiare e chic allo stesso tempo.

Raggiungendo il ristorante, potrai assaporare diversi tipi di cucina, da quella più tradizionale a quella più innovativa. Ovviamente non può mancare un menù con richiami al Cilento e in generale alla cucina campana.

Il team

Oltre Luca Cirillo, nel team troviamo anche Mariapia Bertolini, anche lei cilentana ed ex studentessa del pluripremiato Istituto Alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento.

Subito dopo gli studi si è tuffata nel mondo del lavoro, la sua passione e la voglia di formarsi lavorativamente, la portano a trasferirsi nel Granducato.

Un tassello importante che si aggiunge al progetto LuCi…a Shining Place of Italian taste.

Dal Portogallo, invece, si aggiunge al team, Adriana Alves Braquinho, unica “straniera” con origini mediterranee che si sposano con l’Italia. Colei che vi accoglierà e la sua disponibilità renderà sempre tutto più semplice.

LuCi Restaurant

51 rue Pierre krier-L- 1880 Lussemburgo

info@lucirestaurant.Iu

+35228207498