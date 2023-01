Dissesto idrogeologico: Futani si difende e programma due opere

Il Comune di Futani, guidato dal sindaco Aniello Caputo, programma interventi sul territorio comunale volti a a sanare e prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico.

Ecco gli interventi in programma

L’Ente ha approvato gli studi di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di “Sistemazione idrogeologica vallone “Ricosella” in località Granci del Comune di Futani” e di “Messa insicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico sistemazione strade comunali, interessate da fenomeni franosi”.

Il primo intervento prevede una spesa di € 209.749,20. Per il secondo c’è un importo complessivo di € 199.269, 62.

I finanziamenti

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone la possibilità per gli enti locali di concorrere per favorire le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Futani ha deciso di candidare a finanziamento i progetti di risanamento idrogeologico sul territorio comunale. Un modo per risolvere e prevenire criticità che sono sempre più frequenti nel comprensorio cilentano. Anche a causa dei cambiamenti climatici, infatti, il territorio va incontro sempre più a fenomeni preoccupanti. Di qui la scelta dei comuni di programmare opere contro il dissesto idrogeologico.