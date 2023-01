Ospedale di Vallo, donna ricoverata per undici ore: Tommasetti denuncia: “Ennesima mortificazione per il Cilento dalla sanità deluchiana”

“Si faccia assolutamente chiarezza su quanto accaduto ieri allinterno dellospedale di Vallo della Lucania” esprime così il proprio disappunto il prof. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania, in merito allincredibile storia vissuta da una donna di Agropoli ricoverata per undici ore all’ospedale San Luca.

I fatti

Da come riportato stamani dal quotidiano “La Città”, infatti, la paziente avrebbe lasciato il pronto soccorso senza dimissioni ed è stata poi ritrovata in un bar ubicato nei pressi dellospedale, con gli aghi per la flebo inseriti nel braccio e la maglia sporca di sangue.

La nota stampa di Aurelio Tommasetti

«Questo è l’ennesimo caso di mala gestione della sanità pubblica regionale che dimostra l’esclusiva responsabilità della politica fallimentare messa in campo dal governatore De Luca» dichiara il consigliere regionale della Lega, Tommasetti.

«Il mio ringraziamento va alle Forze dell’Ordine per il lavoro che svolgono» – conclude il prof. Tommasetti –

«Solamente il tempestivo e risolutore intervento dei carabinieri ha, infatti, evitato il peggio».