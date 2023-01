Cilento in festa: 103 anni per Zia Peppina. Ecco la sua storia

Un inizio di 2023 davvero speciale nel Cilento. Nella giornata di ieri la Signora Giuseppa Salese, nata nel lontano 3 gennaio 1920 ad Albanella, ha centrato un altro prestigiosissimo traguardo, compiendo ben 103 anni. Si tratta di una notizia piacevole per quanti la conoscono e per le comunità di Capaccio Paestum, dove ha abitato per circa 50 anni e Roccadaspide, dove vive dal 2021.

Chi è Zia Peppina

Nota e famosa specialmente nelle vicinanze con il soprannome di Zia Peppina, nel suo percorso di vita è sempre stata una donna assai umile che ha dedicato la maggior parte del suo tempo all’attività lavorativa e domestica, compiendo numerosi sacrifici a bordo di una semplice Vespa bianca.

I familiari più stretti raccontano che ha dato un aiuto sempre a tutti, sia affettivo che materiale, senza mai fare un passo indietro e definiscono Zia Peppina come una persona speciale e disponibile. Doti, queste, che fanno sì che sia tutt’ora ben voluta da tutti.

Attualmente, le sue condizioni non sono delle migliori a livello movimentale, perciò è monitorata e accudita attentamente dalla nipote Giuseppina. Ma nonostante ciò non ha fatto mancare neanche in quest’occasione il proprio amore verso i suoi cari.

La festa

Con infinita prudenza, a festeggiarla ci sono stati la Figlia Laura Gorga, oggi residente a Milano, i nipoti Giuseppina, Giovanni e Claudia Mangino ed infine i pronipoti, Donatella Maiellaro, Marika Maiellaro, Carminemario Scarcello, Mery Mangino, Francesca Mangino, Marco Maiellaro, Francesca Maiellaro e Alessandra Maiellaro. Tutti infinitamente contenti per l’importante traguardo.