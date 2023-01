Nasceva oggi uno dei più grandi talenti del teatro del ‘900: Leo De Berardinis. Era originario di Gioi

Nasceva oggi, a Gioi nel 1940, Leo de Berardinis. Considerato uno dei più grandi talenti del teatro italiano del ‘900. Originario del Cilento; tutt’oggi il territorio cilentano, lo ricorda con grande affetto, il Comune di Vallo della Lucania, infatti, gli ha dedicato un auditorium.

Cenni biografici

I suoi esordi già a vent’anni in un teatro di sperimentazione con Carlo Quartucci. Poi i lavori con Perla Peragallo con la quale ebbe un’intensa collaborazione, intervallata da uno storico Don Chisciotte, firmato con Carmelo Bene.

Proprio con Perla Paragano fonderà il Teatro di Marigliano che permise operazioni di svolta dal titolo King lacreme Lear napulitane, Sudd e Chianto ‘e risate e risate ‘e chianto, fino a un XXXIII Paradiso, toccando Poe e, per vocazione di cuore, lo sketch del “wagon lit” di Totò, incarnando poi Keaton e Majakoskij, Petrolini e Viviani.

Uomo impegnato nella diffusione della cultura teatrale: ecco alcuni tra i suoi lavori

Nella sua carriera ha diretto il teatro San Leonardo di Bologna e il Verdi di Salerno. Siamo negli anni ’90 periodo in cui fu direttore artistico anche del Festival del teatro di Sant’Arcangelo di Romagna.

La sua carriera si è interrotta prematuramente il 16 giugno del 2001. Leo de Berardinis fu ridotto in coma irreversibile per un episodio di sospetta malasanità (un’anestesia letale per un intervento di chirurgia estetica a Villa Torri di Bologna). Morì a Roma il 18 settembre a soli 68 anni. Accanto a lui la sorella Annamaria.

Pochi mesi prima, era il 18 luglio 2008, gli fu assegnato il vitalizio previsto dalla cosiddetta legge Bacchelli, con motivazione redatta personalmente dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.