Cilento: il triste destino di Molka: morta a sei anni in un tragico incidente

Non ce l’ha fatta la piccola Molka. Il suo cuore ha cessato di battere nelle primissime ore del nuovo anno nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santobono di Napoli.

Troppo gravi le ferite riportate nel terribile incidente stradale che si è verificato sabato sera lungo la statale 18 nel tratto che attraversa Omignano Scalo.

Il tragico incidente di Omignano

La bimba tunisina di sei anni viaggiava a bordo di una Fiat Punto con il papà, la mamma ed altre due sorelline più piccole di tre e quattro anni.

Arrivati al bivio che porta a Salento sono rimasti coinvolti in un drammatico sinistro. L’auto della famiglia tunisina residente ad Omignano si è scontrata con una Fiat 500 guidata da una ragazza della zona.

Un terribile impatto costato la vita alla piccola Molka. Le condizioni della bambina sono apparse subito disperate.

I soccorsi

Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti con due ambulanze, la Misericordia di Ascea e la rianimativa partita da Vallo della Lucania. La bimba era già in arresto cardiaco ed è stata rianimata sul posto dalla dottoressa De Martino e dal dottote Vincenzo Pasca. Dopo un primo intervento dei soccorritori è stata trasferita in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove è stata sottoposta ad un primo delicato intervento chirurgico, poi il ricovero in rianimazione.

Il trasferimento al Santobono

Per la gravità del suo quadro

clinico i sanitari di Vallo hanno deciso però di trasferirla subito all’ospedale Santobono di Napoli.

Nel giro di pochi minuti è stato organizzato il trasferimento con eliambulanza con il servizio di elisoccorso predisposto allo Stadio Giovanni Morra di Vallo.

Intorno alle 20.30 il sindaco di Omignano Raffaele Mondelli, operatore sanitario al San Luca, contatta il Presidente della Gelbison Maurizio Puglisi con la richiesta, considerata l’emergenza, di aprire l’impianto sportivo e di accendere i fari. Lo stesso Puglisi ha raggiunto lo stadio. Sul posto i vigili del Fuoco del locale distaccamento con il Capo Squadra Nunzio D’Amato, i sanitari del 118 con il coordinatore del Pronto Soccorso Arcangelo Paolino e i medici della Rianimazione.

Alle 21 l’eliambulanza atterra allo Stadio Morra per trasferire la bimba a Napoli. Una corsa disperata verso il Santobono dove purtroppo poco dopo il cuore di Molka ha cessato di battere. La bimba è deceduta intorno alle due del primo giorno dell’anno.

Il lutto

Una tragedia immane che improvvisamente ha colpito la famiglia tunisina. Un destino crudele per la bimba di sei anni rientrata nel Cilento dalla Tunisia solo per le vacanze di Natale.

La bimba come le sorelle più piccole era nata nel Cilento. Il papà di 43 anni, con la moglie, è arrivato ad Omignano una decina di anni fa. Molka con le sorelline e la mamma lo scorso anno sono però rientrate in Tunisia, dove la bimba ha iniziato la scuola elementare.

La piccola Molka purtroppo non c’è più, la sua salma rientrerà tra qualche giorno in Tunisia.

Il sindaco di Omignano Raffaele Mondelli sta seguendo la famiglia nei contatti con il Consolato Tunisino “una tragedia immane – dice il primo cittadino – non ci sono parole per descrivere il

dolore per quanto accaduto. Siamo vicini alla famiglia di Molka, persone umili e rispettose. Nostri concittadini.

A nome della comunità di Omignano e di tutta l’Amministrazione esprimo il più sentito cordoglio”.

Il papà di Molka è conosciuto da tutti ad Omignano. Una persona buona, un gran lavoratore.

La dinamica dell’incidente

Da comprendere la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vallo diretti dal Tenente Colonnello Sante Picchi che hanno scortato le ambulanze in ospedale a avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La ragazza alla guida della Fiat 500 non ha riportato gravi ferite così come i familiari di Molka.