Accadde oggi, notizie, curiosità, Santi del 2 gennaio | Ecco l’Almanacco di oggi

L’anno è iniziato e siamo già al secondo giorno del 2023, come è iniziato per voi? Vi proponiamo gli avvenimenti del giorno, le curiosità, le notizie, i Santi del giorno

Ecco l’Almanacco di oggi

Santi del 2 gennaio

Santi Basilio Magno e San Gregorio Nazianzeno (Vescovi e dottori della Chiesa)

San Blidulfo (Bladulfo, Monaco a Bobbio)

San Defendente di Tebe (Martire)

San Mainchin (Vescovo di Limerick)

San Telesforo (Papa e Martire)

San Vincenziano (Eremita)

Sant’Adalardo di Corbie (Abate)

Sant’Airaldo di Saint-Jean-de-Maurienne (Monaco e Vescovo)

Significato del nome Genoveffa

Genoveffa, composto dal termine celtico “geno”, “stirpe”, unito al germanico “wifa”, “donna”, nel significato di “donna di nobile stirpe”, questo antico nome nordico è ancora discretamente attestato in tutta Italia, specie al Sud.

Proverbio del 2 gennaio

L’anno passato è sempre lodato.

Aforisma del 2 gennaio

Se ti senti spinto dall’intemperanza, cibati della Carne e del Sangue di Cristo, che nella vita terrena praticò sì eccellentemente la sobrietà, e diverrai temperante. (S. Cirillo)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1942 – Il più grande caso di spionaggio negli Usa: Negli archivi del FBI è registrato sotto la voce Duquesne Spy Ring: è il più grande caso di spionaggio nella storia degli Stati Uniti d’America, culminato il 2 gennaio con la condanna a 300 anni di carcere per i 33 imputati.

Sei nato il 2 gennaio? Ecco le tue caratteristiche

Sei dotato di grande determinazione, resistenza e capacità di organizzare e programmare le tue mosse anche a lungo termine. Queste doti ti spianano la strada del successo e, nel lavoro, non c’è obiettivo che tu non possa raggiungere. In amore invece dovresti imparare a vivere il rapporto con più naturalezza e spontaneità, a considerare il partner come un compagno e non come un avversario con cui competere. Solo così raggiungerai la felicità.

Celebrità nate il 2 gennaio

1920 – Isaac Asimov: Ricordato come il padre della robotica, termine da lui coniato, è stato uno dei padri della letteratura fantascientifica, oltre a un efficace divulgatore del sapere chimico, fisico e astronomico.

1952 – Paolo Hendel: Il suo mestiere è far ridere e per molti telespettatori ci riesce bene, visto che quando c’è lui… «la lira s’impenna!» Nato a Firenze, muove i primi passi a teatro e nel 1982 debutta al cinema in Ad ovest di Paperino, accanto ad altri noti comici toscani come Alessandro Benvenuti (che n’è il regista) e Francesco Nuti. La fama arriva con la trasmissione Mai dire Gol, dove dal 1996 al 1998 (e successivamente nel 2001) spopola con il personaggio di Carcarlo Pravettoni. Sempre nei panni del cinico uomo d’affari, dal 2012, è una presenza fissa del talk show La gabbia, condotto su La7 da Gianluigi Paragone. Amico del regista Leonardo Pieraccioni, con lui compare nei film Il ciclone (1996) e “Il pesce innamorato” (1999).

1991 – Davide Santon: Nato a Portomaggiore (in provincia di Ferrara), è un calciatore, di ruolo difensore. Ha indossato la maglia del Newcastle dall’agosto 2011, prima di tornare nell’Inter nel febbraio 2015.

Scomparsi il 2 gennaio

1960 – Fausto Coppi: Famoso e mitico ciclista su strada e su pista degli anni Quaranta e Cinquanta, nato a Castellania (in provincia di Alessandria) e morto il 2 gennaio 1960 a Tortona. Il suo nome, con quello di Gino Bartali (leggendaria la loro rivalità), è legato al periodo migliore del ciclismo italiano e mondiale, quando lo sport su due ruote riscuoteva un successo e un seguito che nel Terzo millennio è difficile comprendere appieno.