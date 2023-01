Dramma nella notte: morta bimba coinvolta in incidente stradale

È deceduta questa notte a Napoli dove era stata trasferita in condizioni disperate la bimba di sei anni rimasta gravemente ferita ieri in un incidente stradale ad Omignano.

Incidente ad Omignano: morta bimba

Il sinistro si era verificato ieri pomeriggio, a poche ore dal Capodanno. Il sinistro sulla SS18, nei pressi dello svincolo di Salento. A scontrarsi due auto. Tre i bambini coinvolti.

I soccorsi

La piccola era apparsa subito in gravissime condizioni. Andata in arresto cardiaco era stata rianimata sul posto dai sanitari del 118. Trasferita in codice rosso presso l’ospedale di Vallo della Lucania era stata sottoposta ad un delicato intervento. Poi nella notte il trasferimento a Napoli.

Il decesso

Qui, purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Lutto nella comunità di Omignano dove la famiglia, di origine marocchina, è conosciuta e stimata.