Bandiere Blu 2023: Cilento a caccia del record

Il 2021 potrebbe essere l’anno dei record per numero di comuni del Cilento insigniti con la Bandiera Blu. La Fee (Foundation for Environmental Education) assegnerà il riconoscimento attribuito ogni anno per qualità del mare e dei servizi offerti nei centri costieri, in primavera. Ma tutti i comuni sono già al lavoro per presentare il questionario necessario alla candidatura.

Verso le Bandiere Blu 2023: cosa è successo lo scorso anno

Quest’anno il territorio potrebbe ottenere due vessilli in più grazie a San Mauro Cilento e Sapri. La prima località era stata esclusa per ritardi nella presentazione della domanda, la seconda per talune criticità registrate nel mare. Due esclusioni che hanno determinato non poche polemiche.

Il rientro nell’elenco delle località Bandiera Blu 2023 di questi due centri sarebbe record anche per la Campania che lo lo scorso anno vide sventolare sulle coste ben 18 vessilli.

A ricevere l’oscar del mare in Campania sono Anacapri, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense nel napoletano e 13 località salernitane. Di queste solo Positano (con Spiaggia Grande, Spiaggia Arienzo e Spiaggia Fornillo) nell’area nord e ben 12 nel Cilento.

Bandiera Blu a Capaccio Paestum (Varolato, laura, Casina d’Amato, Licinella, Torre di Paestum, Foce Acqua dei Ranci), Agropoli (Lungomare San Marco, Porto, Trentova), Castellabate (Lago, Tresino, Marina Piccola, Pozzillo, San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro), Montecorice (San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello), Pollica (Acciaroli e Pioppi), Casal Velino (Lungomare, Isola, Dominella, Torre), Ascea (Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea), Pisciotta (Ficaiola, Torraca, Gabella, Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca), Centola (Marinella, Le Saline, Le Dune, Porto), Vibonati (Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto), Camerota (Cala Finocchiara, San Domenico), Ispani (Ortoconte e Capitello).

I riconoscimenti per gli approdi

Oltre alle Bandiere Blu per le spiagge il salernitano lo scorso anno ha conquistato riconoscimenti anche per gli approdi turistici. Nel 2022 a fare en plein sono state Agropoli, Palinuro, Casal Velino, Marina di Camerota e Acciaroli. A queste si aggiunge il porto di Marina d’Arechi, a Salerno. Probabile che tali località vengano tutte confermate con la Bandiera Blu per gli approdi 2023.