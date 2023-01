Accadde oggi, notizie, curiosità e Santo del 1° gennaio | L’Almanacco di oggi

È arrivato il primo giorno dell’anno, 1° gennaio 2023. Vediamo gli avvenimenti, le notizie, le curiosità, i Santi del giorno.

Santi del 1° gennaio

Maria Santissima Madre di Dio

San Chiaro (Abate di San Marcello di Vienne)

San Frodoberto (Abate di Moutier-La Celle)

San Fulgenzio di Ruspe (Vescovo)

San Sigismondo (Zygmunt) Gorazdowski (Sacerdote)

Sant’Almachio (Martire)

Sant’Eugendo (Abate di Condat)

Sant’Odilone di Cluny (Abate)

Santa Zdislava (Madre di famiglia)

Significato del nome Gaspare

questo nome ha una antichissima derivazione iranica. Originato sembra dall’aggettivo persiano “windhawarena”, “che ha in sé lo splendore”, richiama anche il termine “Wayna”, il Dio dell’aria venerato dagli antichi iraniani.

Proverbio del 1° gennaio

Gennaio empie o vuota il granaio.

Aforisma del 1° gennaio

L’uomo nasce per soffrire. (Giobbe)

Oggi è:

Primo giorno dell’anno nuovo! Infatti, secondo il calendario gregoriano, l’inizio dell’anno cade il primo gennaio. Fu papa Innocenzo XII, nel 1691, a stabilirlo.

Accadde Oggi, qualche tempo fa

2002 – L’euro entra in circolazione: In Italia e in altri undici Paesi entra in circolazione l’Euro, la moneta unica europea che nell’arco di due mesi manda in pensione le vecchie valute nazionali. .

Sei nato il 1° gennaio? Ecco le tue caratteristiche

Hai una natura mobile, curiosa ed estroversa. La tua miglior dote, soprattutto nel lavoro, è la velocità con cui sai cogliere le occasioni favorevoli e concretizzare in un batter d’occhio i tuoi progetti. L’estero e i paesi lontani avranno grande importanza nella tua vita affettiva e forse proprio lontano dal tuo luogo d’origine incontrerai la tua anima gemella.

Celebrità nate il 1° gennaio

1919 – J.D. Salinger: Tra gli scrittori più amati dai giovani e ispiratore della beat generation, interpretò in maniera sublime il disagio esistenziale e lo spirito di ribellione, tipici del passaggio dall’adolescenza alla maturità.

1923 – Valentina Cortese: Attrice tra le più rinomate del panorama teatrale e cinematografico internazionale, con oltre quarant’anni di carriera alle spalle. Nata a Milano.

1932 – Paolo Villaggio: Identificarne la quarantennale carriera solo con il più bistrattato e frustrato impiegato della televisione italiana sarebbe riduttivo, al netto della stima ricevuta da insigni registi quali Fellini e Olmi.

Scomparsi oggi:

2003 – Giorgio Gaber: Il pubblico italiano lo chiamava affettuosamente il Signor G (dal nome del suo alter ego teatrale), per i critici è stato l’ultimo intellettuale di una generazione ormai estinta, un artista a tutto tondo in grado di dare il meglio di sé con il rock e con la scrittura teatrale, in TV o su un palcoscenico.