Stranieri trovati in possesso di arnesi da scasso: espulsi dal territorio nazionale

Furti e rapine, nuova importante attività da parte degli uomini della Polizia di Stato. Il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio aveva disposto maggiori controlli sul territorio.

Le attività sono state poste in essere in collaborazione con il Comando Polizia Municipale di Salerno con l’obiettivo di aumentare il livello di percezione di sicurezza dei cittadini e per prevenire la recrudescenza dei reati, in particolare quelli di tipo predatorio quali rapine e furti in abitazione.

Stranieri trovati in possesso di arnesi da scasso

I servizi hanno consentito di individuare tre cittadini di nazionalità georgiana in possesso di arnesi atti allo scasso, determinati a compiere furti in abitazione.

Gli stessi sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia. Qui sono stati segnalati per la comparazione delle impronte digitali. Poi si è provveduto per i conseguenti provvedimenti di natura amministrativa in relazione alla loro condizione di stranieri in posizione irregolare sul territorio nazionale. Al contempo sono stati denunciati poiché trovati in possesso di oggetti atti allo scasso.

Al termine sono stati muniti di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.