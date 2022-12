Oroscopo Paolo Fox 1° gennaio, scopriamo cosa ci riservano le stelle. Per i Leoni il nuovo anno porterà delle incomprensioni

Il nuovo anno è arrivato, avete già qualche sogno nel cassetto per il 2023? Noi, come sempre, vi proponiamo la classifica dei segni attraverso le previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più famoso e apprezzato d’Italia.

Ecco tutti i segni

ARIETE: Il nuovo anno si preannuncia pieno di novità dove le nuove avventure potrebbero essere dietro l’angolo. Un occhio particolare ai pianeti: qualcosa potrebbe non andare come desiderate.

TORO: benissimo per i nati sotto il segno del Toro in vista del 2023. In amore ci sono belle novità se siete in coppia. Incontri dietro l’angolo per chi è single.

GEMELLI: Occhio alle tensioni. C’è di buono che questi giorni vi serviranno per rilassarvi e ricaricare le energie.

CANCRO: i diversi progetti che avete in ballo hanno portato via delle energie e questo significa che per voi è il momento di riposare. Attenzione ai pianeti che potrebbero essere un ostacolo al ricucire di alcuni rapporti con dei familiari.

LEONE: i nati sotto il segno del Leone in questi giorni faticheranno a farsi comprendere. In questa fase sarà necessario credere nelle proprie idee. Fidatevi del vostro istinto e vedrete che andrà bene.

VERGINE: il segno della Vergine sta andando verso un futuro molto positivo. Questo è anche il momento per lasciarsi andare in amore, complice anche la vicinanza di Mercurio, del Sole e della Luna.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

BILANCIA: i Bilancia possono finalmente chiudere la porta al passato e guardare ad un futuro che promette essere positivo. Non smettete di essere ottimisti.

SCORPIONE: il nuovo anno sarà per i Scorpione un ottimo momento per crescere personalmente. C’è chi vi ha fatto soffrire, ma non temete perché non vi disturberà.

SAGITTARIO: settimana buona per questo segno; le coppie che per anni sono state indecise, forse dovrebbero aver fatto una scelta definitiva, mentre nel lavoro è in arrivo un impegno importante.

Capricorno, Acquario, Pesci

CAPRICORNO: molto bene sul lato dei sentimenti, provate delle emozioni molto positive che vi riscaldano il cuore e il vostro desiderio di amore continuerà a crescere..

ACQUARIO: sia in amore che in amicizia è arrivato il momento di dare il massimo. I vostri amici, in particolare meritano di passare del tempo con voi. Le prospettive sono quelle giuste.

PESCI: il 2023 sarà per i Pesci un anno davvero bello. Siete dolci, ma al contempo molto malinconici. Nonostante le stelle non saranno sempre con voi cercate di essere positivi.