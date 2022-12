La Campania in vetrina a Milano: mostra presso la stazione Centrale

La Campania promuove la sua offerta turistico – culturale a Milano. La Regione ha avviato il progetto “Azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale ed internazionale” realizzato attraverso la Direzione Generale Turismo e Cultura, con l’Agenzia Regionale Campania Turismo e finanziato con risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Esso prevede un articolato calendario di workshop dedicati all’enogastronomia, all’artigianato, allo spettacolo dal vivo e al cinema, all’arte presepiale, ai borghi e ai cammini.

La Campania promuove la sua offerta culturale a Milano

Le attività si svolgeranno nelle sale della storica Stazione Centrale di Milano. Qui ha aperto ieri la mostra Exempla, il Grand Tour del Saper Fare Campano che resterà visibile fino al 15 febbraio 2023. Si punta a celebrare, rappresentare e valorizzare le abilità artistiche e manifatturiere legate alla storia del nostro territorio.

In esposizione natività di pregio, magnifiche opere orafe, porcellane e ceramiche artistiche, tessuti, abiti ed accessori di alta sartoria da collezione, opere d’arte contemporanea.

Le altre iniziative

Oltre alla Mostra Exempla, si punta a consolidare e rafforzare il posizionamento della destinazione turistica “Campania”, anche attraverso la visual identity “Campania.Divina”.

Tra questi interventi rientrano le azioni di comunicazione nel circuito delle grandi stazioni ferroviarie italiane, in continuità con il progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica, che in questi giorni ha visto l’attivazione di temporary point nelle stazioni di Milano, Roma Termini, Genova e Verona, oltre alla diffusione di spot promozionali al giorno su impianti digitali dislocati nella stazione ferroviaria di Milano Centrale.